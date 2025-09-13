1432. Polizeieinsatz zur IAA Mobility 2025 – Protestaktion in Schwabing

Am Freitag, 12.09.2025, gegen 19.40 Uhr bemerkten polizeiliche Einsatzkräfte, dass sich mehrere Personen in der Leopoldstraße auf Höhe der Georgenstraße auf die Fahrbahn setzten und damit die Straße in beide Fahrtrichtungen blockierten.

Diese Protestaktion wurde als nicht angezeigte Versammlung gewertet. Den Versammlungsteilnehmern wurde gestattet, die Versammlung unter Beschränkungen bis heute früh fortzuführen.

Der Verkehr musste auf Höhe Siegestor und Münchner Freiheit abgeleitet werden.

Gegen 04.15 Uhr beendete die Protestgruppe die Versammlung und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Absperrmaßnahmen konnten somit aufgehoben werden.

Da sich bei der Versammlung kein Versammlungsleiter zu erkennen gab, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der nicht angezeigten Versammlung gegen Unbekannt eingeleitet. Zudem wird der Tatbestand der Nötigung im Straßenverkehr geprüft. Aus diesem Grund wurden von 25 Personen die Personalien festgestellt.