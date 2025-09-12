Am 12.09.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 8, Höhe Sandbach, Stadt Vilshofen an der Donau, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 76-jähriger Mann aus dem Landkreis Passau aus bislang ungeklärter Ursache, in Fahrtrichtung Passau, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der mit drei erwachsenen Personen besetzt war.

Der 76-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Alle drei Insassen, zwei Männer und eine Frau, des Transporters wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Bundesstraße 8 wurde für die Dauer von rund vier Stunden vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eingerichtet. Neben den 60 eingesetzten Kräften der Feuerwehren Sandbach, Vilshofen an der Donau Windorf, Schalding rechts der Donau und Neustift, mit Flug-Drohne, waren auch zahlreiche medizinische Rettungskräfte vor Ort, darunter auch zwei Rettungshubschrauber. Aufgrund der Landungen und Starts der hinzugezogenen Hubschrauber kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Zugverkehrs auf der angrenzenden Bahnlinie. Die anwesenden Einsatzkräfte wurden bei der Unfallaufnahme durch zwei Vertreterinnen der Notfall-Seelsorge begleitet.

Die PI Vilshofen an der Donau, mit mehreren eigenen Streifenbesatzungen und Unterstützung der Verkehrspolizei Passau, übernahm zeitnah die Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau, ein unabhängiger Unfall-Sachverständiger hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau, Pressebeauftragter i.V., Haas A., Polizeihauptkommissar, Tel. 08541/9613-0.