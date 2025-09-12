ROHRDORF, LKR. ROSENHEIM. Am Freitag, 12. September 2025, kam es in Rohrdorf zu einem tragischen Unfall in einem Betrieb, bei dem ein 76-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim sein Leben verlor. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt die Kriminalpolizei Rosenheim die genauen Umstände des tragischen Unfalls.

Über den polizeilichen Notruf wurde die Polizeieinsatzzentrale am Freitagvormittag (12. September 2025) über eine schwer verletzte Person nach einem Leitersturz in einer Firma im Gemeindebereich Rohrdorf informiert.

Nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein 76-jähriger Mann gegen 10.00 Uhr mit Arbeiten auf einer Leiter beschäftigt und seitlich von dieser heruntergestürzt. Bereits nach kurzer Zeit war der Verletzte nicht mehr ansprechbar, weshalb er umgehend medizinisch erstversorgt und reanimiert wurde. Der 76-Jährige wurde unter laufender Reanimation ins Klinikum Rosenheim gebracht, wo er im Laufe des frühen Abends verstarb.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss von einer medizinischen Ursache für den Leitersturz ausgegangen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gibt es keine.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierten Beamte der Polizeiinspektion Brannenburg. Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Rosenheim übernahmen die weiteren Untersuchungen zum genauen Hergang.