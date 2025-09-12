LANDSHUT. Am 11.09.2025 kam es zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Fischergasse, bei dem der zunächst flüchtige Täter auch ein Messer vorzeigte. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen durch zahlreiche Einsatzkräfte konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger kurz nach der Tat festgenommen werden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 14.30 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale der Notruf des Ladenbesitzers. Demnach betrat ein unbekannter Mann das Geschäft und griff unvermittelt in die Kasse, als diese im Rahmen der Geschäftsführung geöffnet wurde. Er konnte daraus einen geringen Bargeldbetrag entwenden. Im gleichen Zug zeigte er ein Messer vor, drohte damit den Anwesenden und verließ schließlich das Geschäft.

Durch die Polizeiinspektion Landshut wurden mit Unterstützung weiterer Dienststellen sofort intensive Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt durchgeführt. Aufgrund Ermittlungen vor Ort richtete sich der Verdacht gegen einen 17-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Dieser konnte gegen 15.40 Uhr in der Fischergasse vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Es wurden keine Personen verletzt. Bei einer heutigen (12.09.2025) Vorführung am Amtsgericht Landshut wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 12.09.2025, 13.40 Uhr