REGENSBURG. Am frühen Freitagmorgen drangen zwei bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft ein und entwendeten Waren im sechsstelligen Wert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen, 12. September, gegen 3 Uhr fuhren zwei bislang unbekannte Täter mit einem – wenige Tage zuvor in Parkstetten (Lkrs. Straubing-Bogen) – gestohlenen grauen Fiat 500 Abarth vor ein Juweliergeschäft in der Furtmayrstraße in Regensburg. Der Pkw war mit entwendeten Kennzeichen versehen, die das Straubinger Unterscheidungskennzeichen eines anderen Fahrzeugs trugen, gestohlen am Pendlerparkplatz in Steinach (Lkrs. Straubing-Bogen).

Die vermummten Männer verschafften sich durch Einschlagen der Glasscheibe der Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ein Täter verwüstete den Verkaufsraum mit brachialer Gewalt und sammelte die Wertgegenstände ein, während die zweite Person mit einem Gegenstand bewaffnet vor dem Laden „Schmiere“ stand.

Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit der Beute in dem gestohlenen Fahrzeug in Richtung des Einkaufszentrums Regensburg Arcaden. Eine sofortige Nahbereichsfandung mit Einbeziehung des Polizeihubschraubers war ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren am Tatort gesichert. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Entwendungsschaden im hohen sechsstelligen Bereich, der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Haben Sie am Freitag, 12. September zwischen 3:00 Uhr und 03:05 Uhr im Bereich der Furtmayrstraße in Regensburg verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Haben Sie den grauen Fiat 500 Abarth gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.