ROSENHEIM. In der Nacht auf Freitag, den 12. September 2025, meldete ein 33-Jähriger, dass er von drei Unbekannten im Bereich des Mittertors zu Boden gestoßen und beraubt worden sei. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Freitag (12. September 2025) wandte sich ein 33-Jähriger im Rosenheimer Innenstadtbereich an Polizeikräfte und gab an, von drei Unbekannten beraubt worden zu sein. Der Vorfall hätte sich gegen 00.50 Uhr im Bereich des Mittertors ereignet. Der 33-Jährige wäre von drei unbekannten Männern angesprochen und anschließend zu Boden gestoßen worden. Anschließend hätten sie seine Taschen durchsucht und ihm Bargeld im höheren zweistelligen Eurobereich aus einer Hosentasche entwendet. Verletzt wurde der Geschädigte glücklicherweise nicht. Nach der Tat hätten sich die drei Angreifer in unbekannte Richtung entfernt.

Der Geschädigte beschrieb die drei Täter als jeweils 180cm groß und dunkelhaarig. Er nahm sie als südländisch wahr. Einer der Täter soll eine Lederjacke und eine dunkle Kapuzen-Sweat-Jacke mit Reißverschluss getragen haben. Eine nähere Beschreibung der beiden anderen Männer konnte er nicht abgeben.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Rosenheim eingeleitet. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Inzwischen übernahm die Kriminalpolizei Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen bezüglich einer Raubstraftat.

Das zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim bittet in dem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.