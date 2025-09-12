Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Bergandacht,

zusammen mit der katholischen und evangelischen Polizeiseelsorge dürfen wir Sie zu unserer Bergandacht des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf dem Mariaberg in Kempten einladen. Auch in diesem Jahr wollen wir mit der ökumenischen Bergandacht zum gemeinsamen Gebet unter freiem Himmel einladen und die besondere Atmosphäre der gemeinsamen Andacht erleben. Die musikalische Gestaltung übernehmen die „Singschwestern“ sowie die Alphornbläser aus Altusried.

Bei schlechtem Wetter findet der ökumenische Gottesdienst in der nahegelegenen Kapelle Mariä Heimsuchuchung statt. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).