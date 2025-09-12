SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Seit Mittwochabend wird ein 50-Jähriger aus Schweinfurt vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt. Die Schweinfurter Polizei sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auf Hinweise.

Der 50-jährige Dennys Mazet hatte zuletzt am Mittwochabend gegen 23:50 Uhr Kontakt zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Seither gilt der Mann als vermisst. Es bestehen Anhaltspunkte, dass sich Herr Mazet im Stadtgebiet Schweinfurt oder im Stadtgebiet Frankfurt am Main aufhält.

Herr Mazet wird wie folgt beschrieben:

184 cm groß

Circa 90 kg

Glatze

Über die Kleidung des Mannes ist nichts bekannt

Hinweise werden unter 09721/202-0 entgegengenommen.