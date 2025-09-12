NIEDERBAYERN. Da die Insassensicherung ein zentrales Thema in der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit darstellt, findet auch heuer wieder ein landesweiter Aktionstag zur „Überwachung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht“ satt, an dem sich auch das Polizeipräsidium Niederbayern im Rahmen der Schulwegüberwachung beteiligt.

Im letzten Jahr wurden in Niederbayern 32 Pkw-Insassen bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt. Damit waren auch im Jahr 2024 die meisten Verkehrstoten auf Niederbayerns Straßen in einem Pkw unterwegs. Es ist erfreulich, dass im vergangenen Jahr keine Kinder bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Die Zahl der Pkw-Insassen, die nachweislich keinen Sicherheitsgurt trugen und bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen, stieg jedoch von sechs im Jahr 2023 auf sieben im Jahr 2024. Demnach waren fast 22 % der im vergangenen Jahr in Niederbayern bei Verkehrsunfällen getöteten Pkw-Insassen zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet.

Wie jedes Jahr werden die Dienststellen des Polizeipräsidiums Niederbayern zum Schulbeginn auch heuer wieder im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ als Bestandteil des Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – Sicher ans Ziel“ vom 16. bis 19.09.2025 verstärkt Kontrollen an den Schulen und im Umfeld durchführen. Dabei stehen besonders Fußgängerüberwege, Ampelanlagen, Rad-/Gehwege an Schulbushaltestellen im Fokus. Neben der Überwachung der geltenden Park- und Geschwindigkeitsvorschriften werden auch vereinzelt Schulbuskontrollen durchgeführt.

Die jährlichen Maßnahmen zur Überwachung der Schulwege bieten eine gute Gelegenheit, die Schulwegüberwachung mit der Kontrolle der Insassensicherung zu verknüpfen. Den kontrollierenden Beamtinnen und Beamten ist es dabei wichtig, neben der Feststellung und konsequenten Ahndung von Verkehrsverstößen die Verkehrsteilnehmer in diesem Rahmen auch für das wichtige Thema „Insassen- und Kindersicherung“ zu sensibilisieren.

