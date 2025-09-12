OBERHAUSEN. LKR. STRAUBING-BOGEN. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des 12.09.2025, gegen 03:45 Uhr eine Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand.

Der 76-jährige Brandleider hatte die Flammenbildung selbst wahrgenommen und noch einige Gerätschaften ins Freie befördern können. Trotzdem dürfte sich der geschätzte Sachschaden am Gebäude und den darin befindlichen landwirtschaftlichen Maschinen im unteren sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Aktuell dauern die Löscharbeiten durch Kräfte der umliegenden Wehren noch an. Derzeit steht kein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Stallungen oder Wohngebäude zu befürchten.

Der polizeiliche Erstzugriff wird durch Beamte der PI Straubing geleistet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 12.09.2025, 05:00 Uhr