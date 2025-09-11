ERLANGEN. (876) In der Nacht auf Donnerstag (11.09.2025) randalierte ein Mann in seiner Wohnung in Erlangen und bedrohte die Einsatzkräfte. Weil er den Gebrauch eines Messers androhte, nahmen ihn schließlich Beamte des Spezialeinsatzkommandos fest.



Am Mittwochnachmittag (10.09.2025) meldete eine Anwohnerin der Hartmannstraße in Erlangen einen Mann, der vor ihrer Wohnungstür lautstark schreien solle. Die hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sprach gegen den alkoholisierten 39-jährigen einen Platzverweis aus. In der Nacht teilte dieselbe Anwohnerin mit, dass er erneut vor Ihrer Wohnung stehe und sich aggressiv zeige. Beim Eintreffen der Streife hatte sich der Mann bereits in seine nahegelegene Wohnung in der Artilleriestraße zurückgezogen.

Nachdem er sich weigerte, den Beamten die Tür zu öffnen und damit drohte, ein Messer gegen diese einzusetzen, zogen die Polizisten das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie die Verhandlungsgruppe hinzu. Der renitente Mann warf zwischenzeitlich mehrfach Gegenstände aus seinem Fenster auf die Straße. Schließlich überwältigten die Beamten des Spezialeinsatzkommandos den Mann in seiner Wohnung. Hierbei erlitt er eine leichte Verletzung, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurde.

Da sich der 39-Jährige mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Einsatzkräfte in einer Fachklinik unter. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Michael Sebald