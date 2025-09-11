TEISENDORF, LKR. TRAUNSTEIN. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrollierten am Mittwochabend des 10. September 2025 auf der A 8 einen Pkw mit deutscher Zulassung und dessen Fahrzeugführer, einen 29-jährigen slowenischen Staatsangehörigen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Schleierfahnder in nachträglich eingebauten Schmuggelverstecken rund fünf Kilogramm Kokain. Der 29-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend (10. September 2025) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der Autobahn A 8 im Gemeindebereich von Anger einen Pkw mit deutscher Zulassung, welcher in Fahrtrichtung München unterwegs war.

Bei der Durchsuchung des Pkw stellten die geschulten Fahnder schnell Auffälligkeiten und bei Intensivierung der Suche nachträglich eingebaute professionelle Schmuggelverstecke fest, in welchen rund fünf Kilogramm Kokain verstaut waren. Der Mann wurde umgehend vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte die Drogen zuvor aus Slowenien nach Deutschland eingeführt hatte.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen den mutmaßlichen Drogenschmuggler. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Laufen erließ am Donnerstag, den 11. September 2025, Haftbefehl, insbesondere wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Kokain in nicht geringer Menge. Der slowenische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.