"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1696 – Infostand der Motorradkontrollgruppe
Schwabmünchen - Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können.
Zudem werden Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für die Sicherheit im Straßenverkehr können alle Verkehrsteilnehmer sorgen – nicht nur Motorradfahrer!
Um Sie hierzu zu informieren und aufzuklären veranstaltet die Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Augsburg am kommenden Samstag (13.09.2025) von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr einen Infostand am Stadtplatz.
Neben dem Infostand ist ein Präventions-Unfallanhänger vor Ort. Zudem stehen Ihnen Kolleginnen und Kollegen vor Ort für Fragen zur Verfügung.
1697 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Lechhausen – Am Dienstag (09.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Zugspitzstraße.
Gegen 13.30 Uhr stellte ein 61-jähriger Mann sein Fahrrad in der Zugspitzstraße ab. Als er rund zehn Minuten später zu seinem Rad zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl.
Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1698 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein
Lechhausen – Am Mittwoch (10.09.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer in der Bürgermeister-Wegele-Straße ohne Führerschein.
Gegen 18.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.
1699 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Kriegshaber – In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 20.30 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 12.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Carl-Schurz-Straße.
Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1700 – Polizei ermittelt nach Drogenfahrt
Kriegshaber –Am Donnerstag (11.09.2025) war ein 39-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Landvogtstraße unterwegs.
Gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.
Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-Jährigen.
1701 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Stadtbergen – Am Samstag (30.08.2025) betrat ein bislang unbekannter Täter unbefugt das Gelände einer Gärtnerei in der Isegrimstraße.
Gegen 04.50 Uhr teilte ein Anwohner eine unbekannte Person auf dem Gelände der Gärtnerei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte zudem Werkzeug. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1702 – Widerruf Vermisstenfahndung
In der Pressemitteilung Nr. 1471 berichteten wir Folgendes:
Seit 02.07.2025 wird ein 25-jähriger Mann aus Gundelfingen vermisst.
Der 25-Jährige wurde zuletzt in Gundelfingen gesehen. Angehörige meldeten ihn als vermisst.
[…]
Zeugen, die den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei Kriminalpolizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.
Ab hier neu:
Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte am gestrigen Mittwoch (10.09.2025) der Aufenthaltsort des 25-Jährigen ermittelt werden.
Es wird darum gebeten, die personenbezogenen Daten und Lichtbilder des bisher Vermissten wieder zu löschen.
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord dankt allen Medienschaffenden für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.
