B20, LKR. STRAUBING-BOGEN. Im Zeitraum von 15. September bis 26. Oktober 2025 steht die Bundesstraße 20 im besonderen Fokus der Polizei. Mehrere Polizeidienststellen werden in dem sechswöchigen Zeitraum die Verkehrsüberwachung auf dem Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Landau a.d. Isar auf der BAB A92 und der Gemeinde Loitzendorf im Landkreis Straubing-Bogen intensivieren, um die Verkehrssicherheit auf der Strecke weiter zu erhöhen.

Schwerer Verkehrsunfall bei Straubing fordert zwei Menschenleben“, so lautete eine Pressemeldung im Oktober 2024. Bei dem Verkehrsunfall, welcher der Meldung zu Grunde liegt, war ein Pkw in den Gegenverkehr geraten und zwei Menschen verloren ihr Leben. Insgesamt ereigneten sich auf der B20 im Landkreis Straubing-Bogen im Vorjahr 124 Verkehrsunfälle. Dabei wurden zwei Personen getötet, zwei schwer, zehn leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von über 400.000 Euro.

Ziel der polizeilichen Verkehrsüberwachung ist es, die Unfallzahlen weiter zu reduzieren, insbesondere solche Unfälle, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit ist hierbei von entscheidender Wichtigkeit. Bei regelmäßigen Geschwindigkeitsüberwachungen auf dem Streckenabschnitt fallen immer wieder Verkehrsteilnehmer auf, welche deutlich zu schnell unterwegs sind. Daraus ergeben sich in Korrelation mit dem hohen Schwerverkehrsaufkommen auf der B20 häufig deutliche Geschwindigkeitsunterschiede, die zu unfallträchtigen Situationen oder Verkehrsunfällen führen. Fehler beim Überholen und das Nichtbeachten von Sperrflächen stellen ein weiteres Unfallrisiko dar.

Die Verkehrspolizei Deggendorf wird daher mit Unterstützung weiterer Dienststellen gezielte Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchführen. Neben der Unfallursache Geschwindigkeit wird dem Thema Ablenkung am Steuer, beispielsweise durch Nutzung des Mobiltelefons, erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Auch die Verkehrstüchtigkeit der der Fahrzeugführer und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge wird überprüft. Die Kontrollen finden in dem 6-Wochen-Zeitraum zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten statt. Nach Möglichkeit werden die Verkehrsteilnehmer an Kontrollstellen angehalten und mit etwaigem Fehlverhalten konfrontiert, um eine möglichst nachhaltige Änderung im Fahrverhalten zu erzeugen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 11.09.2025, 12.00 Uhr