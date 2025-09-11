KULMBACH. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte mehrere Komplettradsätze vom Gelände eines Kulmbacher Autohauses. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 5 Uhr, machten sich unbekannte Diebe auf dem Betriebsgelände des Autohauses in der Albert-Ruckdeschel-Straße zu schaffen. Von vier hochwertigen Fahrzeugen entwendeten die Täter die Komplettradsätze. Dazu bockten sie die Fahrzeuge auf und stellten sie auf Pflastersteine, die sie zuvor aus der Pflasterfläche des Betriebsgeländes ausgebaut hatten. Der Wert der Beute beträgt zirka 30.000 Euro, der verursachte Schaden an den Fahrzeugen ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses in der Albert-Ruckdeschel-Straße festgestellt? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Tel-Nr. 0921/506-0.