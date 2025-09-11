Am frühen Mittwochabend, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße TS25 kurz vor Kirchanschöring im Einmündungsbereich nach Herrnöd / Dürnberg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 17-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Am frühen Mittwochabend, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße TS25 kurz vor Kirchanschöring im Einmündungsbereich nach Herrnöd / Dürnberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger aus dem Gemeindegebiet Saaldorf-Surheim wollte in diesem Bereich in Fahrtrichtung Kirchanschöring mit seinem Pkw nach links in die Einmündung abbiegen und musste verkehrsbedingt vor dem Abbiegen anhalten.

Zeitgleich fuhr eine 17-jährige Kirchanschöringerin mit ihrem Leichtkraftrad in selbiger Fahrtrichtung hinter dem Pkw des 22-Jährigen. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache kam sie nun zu Sturz und im Bereich der Gegenfahrbahn zum Liegen. Zu diesem Zeitpunkt kam im Bereich des Gegenverkehrs ein 58-Jähriger aus dem Gemeindegebiet Schneizelreuth mit seinem Pkw entgegen und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die 17-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Beamte der Polizeiinspektion Laufen nahmen den Verkehrsunfall auf.

Zur Betreuung der Angehörigen sowie der Unfallbeteiligten wurde das Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Ferner waren ein Notarzt sowie ein Rettungswagen zugegen.

Die Feuerwehr Kirchanschöring stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um eine Ableitung des Verkehrs.