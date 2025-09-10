REGENSBURG. Im Rahmen der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Gemeinsam stark für Regensburg“ findet am 20. September ein Sommerfest im Fürst-Anselm-Park statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Die Arbeitsgruppe „Gemeinsam stark für Regensburg“ wirkt nun seit 2023 und es konnte eine Reihe an Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg zu verbessern. Der Bereich um den Regensburger Hauptbahnhof, insbesondere die Grünanlagen, standen und stehen dabei im Fokus der Bemühungen.

Um der Bevölkerung die Maßnahmen transparent darzustellen und näherzubringen, lädt die Polizeiinspektion Regensburg Süd zum

Sommerfest der Arbeitsgruppe „Gemeinsam stark für Regensburg“

am 20.09.2025, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr,

im Fürst-Anselm-Park im Bereich „Milchschwammerl“

ein.

Besondere Aufmerksamkeit darf hier auch auf die Eröffnungsworte um 10:00 Uhr durch Frau Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Herrn Polizeivizepräsident Robert Fuchs gelegt werden.

Neben Informationsständen der Polizeiinspektion Regensburg Süd, der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsservices der Stadt Regensburg wird auch die Caritas ihre wertvolle Arbeit am Bahnhofsumfeld vorstellen, u. a. mit dem NOAH-Mobil.

Als besondere Empfehlung kann auf das kostenfreie Angebot „Coffee with a Cop“ verwiesen werden. Kaffeespezialitäten, frisch zubereitet durch das Café am Milchschwammerl, laden ein, mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Sicherheit in Regensburg ins Gespräch zu kommen.

Den Besuchern wird zudem die zukünftige Gestaltung der neuen Brunnenanlage über Info-Tafeln des städtischen Gartenamtes vorgestellt. Die Polizei informiert über die Videoüberwachungsanlage und die positive Veränderung des Bahnhofumfeldes. Ebenso werden Streifen der Bundespolizei als Ansprechpartner vor Ort sein. Neben berittenen Polizeistreifen werden auch Diensthundeführer ihre Arbeit im Rahmen einer Vorführung vorstellen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!