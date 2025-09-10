AHORN, LKR. COBURG / COBURG. Unbekannte trieben ihr Unwesen und beschmierten zwei Örtlichkeiten im Coburger Landkreis mit weißen Hakenkreuzen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Montagnachmittag entdeckte ein Mitarbeiter des Bauhofs das weiße Hakenkreuz auf dem Radweg zwischen Schorkendorf, einem Gemeindeteil von Ahorn, und Scheuerfeld. Der zuständige Bauhof kümmerte sich um die Entfernung der Schmiererei.

Das zweite weiße Hakenkreuz entdeckte ein Landwirt auf einem Stein im Schorkendorfer Weg in Wüstenahorn. Aufgrund der der räumlichen Nähe vermutet die Polizei einen Tatzusammenhang.

Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 50 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg.