NÜRNBERG. (873) Am Mittwochmorgen (10.09.2025) kollidierte der Anbaukran eines Lkw mit einer Bahnbrücke an den Rampen. Bergungs- und Inspektionsmaßnahmen sorgen für größere Verkehrsbehinderungen.



Der Lkw mit Anhänger war gegen 07:20 Uhr am Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Fürth unterwegs. Kurz nach der Kreuzung zur Landgrabenstraße blieb der Anbaukran (Ladekran) des Zugfahrzeugs an einer der Bahnbrücken hängen. Hierdurch wurde die Brücke sowie Betonabsperrungen am Fahrbahnrand beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Lkw musste über mehrere Stunden mittels eines Bergedienstes aufwändig geborgen werden. Die Verkehrspolizei Nürnberg leitete den Verkehr für die Dauer der Bergungsmaßnahmen einspurig über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei.

Bislang unklar ist, wie groß der Schaden an der Brückenstruktur ist. Um dies zu begutachten, befindet sich ein Statiker an der Unfallstelle. Erst im Anschluss kann eingeschätzt werden, ob und in welchem Umfang eine Sperrung der Brücke – oberhalb für den Bahnverkehr und unterhalb für den Fahrzeugverkehr – aufrechterhalten werden muss.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc