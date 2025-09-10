Inhalt:

1414. Raubdelikt – Maxvorstadt

1415. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Sendling

1416. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Leichtkraftrades – Pasing

1417. Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter; eine Person schwer verletzt – Sendling-Westpark

1418. Zwei Einbrüche in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern – Neuhausen

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Theresienstraße zu einem Raubdelikt.

Ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München ging zu Fuß auf dem Gehweg. Dabei wurde er plötzlich von hinten mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Anschließend entwendete der unbekannte Täter eine vom 26-Jährigen mitgeführte Aktentasche mit Notebook und flüchtete zu Fuß Richtung Ludwigstraße.

Trotz der Kopfverletzung war der 26-Jährige in der Lage, einen Notruf abzusetzen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Der Wert der geraubten Gegenstände beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 180 cm groß, südeuropäische Erscheinung, gebräunter Hautton, Kurzhaarschnitt; navy-blauer Pullover samt Reißverschluss, helle Hose, Sonnenbrille

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Theresienstraße, Amalienstraße und Ludwigstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1415. Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Sendling

Am Samstag, 03.08.2024, gegen 00:25 Uhr, kam es am U-Bahnhof Harras zu einem Raubdelikt. Zuvor fand das Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken statt.

Ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Saarland, der Anhänger der Gastmannschaft war, stieg zur Tatzeit am Harras aus der U-Bahn aus, um sich zu seinem Hotel zu begeben. Dabei trug er einen Fanschal der Mannschaft um den Hals.

Nach dem Verlassen der U-Bahn näherte sich ein unbekannter Täter von hinten und packte den verknoteten Fanschal. Anschließend riss er derart stark an dem Schal, dass der 51-Jährige zu Boden ging. Dadurch gelang es dem Täter, den Schal an sich zu nehmen.

In Folge des Sturzes erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen am Kopf und an den Armen.

Bislang führten die polizeilichen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters, weshalb nun durch das Amtsgericht München und auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen wurde.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 23 geführt.

Eine Täterbeschreibung und Bilder des Täters sind unter folgendem LINK abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/090704/index.html

Zeugenaufruf:

Wer kennt die abgebildete Person?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1416. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Leichtkraftrades – Pasing

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 04:45 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife einen Fahrer auf einem Leichtkraftrad, welcher zunächst die Lortzingstraße in Richtung der Pippinger Straße befuhr. An der Kreuzung zur Haberlandstraße und Josef-Felder-Straße wollte er nach links abbiegen, um weiter auf der Lortzingstraße zu bleiben.

Hierbei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht. Aus diesem Grund wollten die Polizeibeamten ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Leichtkraftrads missachtete allerdings die Anhaltesignale und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit weiter und bog nach rechts in die Theodor-Storm-Straße ab. Anschließend befuhr der Fahrer den Hellihofweg und bremste daraufhin so abrupt ab, dass das hinter ihm fahrende Polizeifahrzeug nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und dem Leichtkraftrad auffuhr.

Dadurch kam der Fahrer des Leichtkraftrads zum Sturz, versuchte dann allerdings fußläufig zu flüchten. Kurz darauf konnte er von der Streife festgenommen werden.

Es handelte sich bei dem Fahrer um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieser das Leichtkraftrad zuvor aus der Planegger Straße entwendet hatte.

Das Leichtkraftrad wurde bei dem Unfall beschädigt. Es wurde sichergestellt und der Eigentümer benachrichtigt. Der 17-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeifahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Der 17-Jährige erhielt Anzeigen u.a. wegen Diebstahl und diverser verkehrsrechtlicher Verstöße. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 54 zusammen mit der Verkehrspolizei.

1417. Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter; eine Person schwer verletzt – Sendling-Westpark

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 06:15 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Fürstenrieder Straße in Richtung Ammerseestraße.

Zeitgleich fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg in die gleiche Richtung.

Auf Höhe der Fürstenrieder Straße 239 ist die ursprünglich dreispurige Fahrbahn aufgrund einer Baustelle auf eine Fahrspur pro Richtung begrenzt. Zudem befindet sich dort ein wegen der Baustelle errichteter Holzzaun zwischen der Fahrbahn und dem dort befindlichen Fahrradweg.

Genau an dieser Stelle wollte der 67-Jährige mit seinem Pkw nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei kam es auf dem Fahrradweg zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolge dessen der E-Scooterfahrer stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug.

Durch den Unfall wurde der 44-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1418. Zwei Einbrüche in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern – Neuhausen

Im Zeitraum von Montag, 08.09.2025, 08:40 Uhr, bis Dienstag, 09.09.2025, 13:30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern.

Fall 1:

Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Anwesen eines Mehrfamilienhauses in der Nymphenburger Straße. Dort drangen sie während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam über die Zugangstür in eine Wohnung ein.

Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und es wurden Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter mit der Tatbeute unerkannt.

Fall 2:

Der oder die unbekannten Täter gelangten auch hier in das Anwesen eines Mehrfamilienhauses in der Elvirastraße. Im Obergeschoss wurde versucht, gewaltsam über die Zugangstüre eine dort befindliche Wohnung zu öffnen. Ohne die Wohnung zu betreten, flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Zu einem Vermögensschaden ist es nicht gekommen.

An beiden Örtlichkeiten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und wird geprüft.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nymphenburger Straße, Elvirastraße und Blutenburgstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.