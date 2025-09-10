A93 / THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Bei einer Kontrolle auf dem Rasthof Thiersheim am Dienstagabend stellten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb einen 28-jährigen Fahrer fest, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Außerdem fanden sie Amphetamin und Marihuana bei einem 30-jährigen Mitfahrer.

Um 19.45 Uhr geriet ein VW mit polnischer Zulassung ins Visier der Grenzpolizisten, der auf der A93 in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Die Beamten hielten das Fahrzeug am Rasthof Thiersheim an und überprüften die Insassen.

Dabei stellten sie fest, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste die Polizisten deshalb zur Blutentnahme ins Klinikum Marktredwitz begleiten.

Beim 30-jährigen Mitfahrer fanden die Beamten Amphetamin im zweistelligen und Marihuana im einstelligen Grammbereich. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Hof. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.