REDNITZHEMBACH. (872) Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (09.09.2025) in einen Verbrauchermarkt in Rednitzhembach ein und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr mutmaßlich über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten des Geschäfts in der Penzendorfer Straße. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Tresor und entwendeten daraus Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach führte eine Spurensicherung durch und hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc