BERCHTESGADEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Dienstag, den 9. September 2025, stürzte ein 27-Jähriger während einer Watzmannüberschreitung auf der Ostseite ab. Der junge Mann verstarb noch vor Ort. Beamte der Grenzpolizei Piding übernahmen die Todesermittlungen.

Am Dienstagvormittag (9. September 2025), gegen 08.30 Uhr stürzte ein 27-jähriger Mann aus Niederösterreich kurz nach der Watzmann-Mittelspitze in den Tod.

Mit einem Bergführer ging die Vierergruppe am Dienstagmorgen vom Watzmannhaus los und erreichte zügig die Watzmann-Mittelspitze (2713m) und somit den höchsten Punkt der Watzmannüberschreitung. Kurz darauf rutschte der junge Mann in einem einfachen und nicht versicherten Teil der Überschreitung aus und stürzte ca. 80 m in eine Rinne auf der Ostseite des Watzmannmassivs ab. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Ein Bergwachtmann und ein Notarzt wurden zu dem Abgestürzten durch den Rettungshubschrauber CH 14 geflogen. Der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Der Rettungshubschrauber flog im Anschluss Bergwachtmänner auf den Watzmanngrat, um die Begleiter ins Tal zu fliegen. Dort wurden die drei Begleiter durch das KID der Bergwacht betreut.

Die Ermittlungen zu dem Unfall haben die Polizeibergführer der Grenzpolizei, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, kann dem Bergführer kein Vorwurf gemacht werden.