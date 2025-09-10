Bereits seit Ende 2023 ermitteln die Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts und der Zentralstelle Cybercrime Bayern gegen einen Rauschgifthändler, der im Clear- und Darknet als führender Anbieter von Kokain und Cannabisprodukten galt.

Die zunächst unbekannten Täter betrieben zunächst einen eigenen Webshop im Internet, gleichzeitig boten sie ihr Sortiment aber auch in den seinerzeit größten deutschsprachigen Underground-Economy-Foren „CrimeMarket“ und „CrimeNetwork“ an. „CrimeMarket“ wurde am 1. März 2024, „CrimeNetwork“ am 3. Dezember 2024 jeweils durch deutsche Ermittlungsbehörden geschlossen.

Dies hielt die Tatverdächtigen jedoch nicht davon ab, den illegalen Online-Handel weiter zu betreiben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg – Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) und das Bayerische Landeskriminalamt – Fachgruppe Rauschgifthandel Online (FARO) konnten mit umfangreichen Ermittlungen feststellen, dass es sich bei den Betreibern um mehrere Personen handelt, denen vorgeworfen wird, strukturiert und arbeitsteilig nach einem einheitlichen Schema online Drogen verkauft zu haben.

Die Verpackung der Betäubungsmittel soll nach den bisherigen Ermittlungen zentral in Leipzig erfolgt sein, anschließend sollen unter anderem kleinere Sammelpakete nach Nordrhein-Westfalen verschickt worden sein, von wo aus die Kunden schlussendlich beliefert wurden. Einzelne Pakete sollen zudem auch unmittelbar aus Leipzig an die Endkunden versandt worden sein.