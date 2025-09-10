10.09.2025, Polizeipräsidium Unterfranken
16-Jährige angetroffen – Widerruf der Vermisstenfahndung
ASCHAFFENBURG. Die seit gestern Nachmittag 16-jährige Vermisste konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit widerrufen.
+++ AKTUELLE FAHNDUNG +++
16-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?
ASCHAFFENBURG / STADTMITTE. Seit 16:55 Uhr wird eine 16-jährige vermisst. Sie wurde zuletzt in der Metzgergasse gesehen.
Die Gesuchte befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend ärztliche Hilfe.
Sie wird wie folgt beschrieben:
- kräftig
- Braune lange Haare zum Dutt gebunden
- Ganz in Schwarz gekleidet
- Bauchfreies Oberteil
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.