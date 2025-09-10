16-Jährige angetroffen – Widerruf der Vermisstenfahndung

ASCHAFFENBURG. Die seit gestern Nachmittag 16-jährige Vermisste konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit widerrufen.

+++ AKTUELLE FAHNDUNG +++

16-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / STADTMITTE. Seit 16:55 Uhr wird eine 16-jährige vermisst. Sie wurde zuletzt in der Metzgergasse gesehen.

Die Gesuchte befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Sie wird wie folgt beschrieben:

kräftig

Braune lange Haare zum Dutt gebunden

Ganz in Schwarz gekleidet

Bauchfreies Oberteil

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.