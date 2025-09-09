MEMMINGEN. Am Freitag, den 05.09.2025, kam es in der Lammgasse gegen 21:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung erlitt eine der insgesamt acht Personen Stichverletzungen im Rücken- und Bauchbereich sowie am Oberarm und musste medizinisch versorgt werden. Noch in der Nacht wurden die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 21-Jährigen. Der Ermittlungsrichter erließ daher den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl. Nach Ermittlung seines Aufenthaltsortes konnte der Gesuchte wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung unter Einbeziehung eines Spezialeinsatzkommandos sowie Spezialkräften des Bayerischen Landeskriminalamtes in der Nacht vom 08. auf 09.09.2025 widerstandslos festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Dienstags der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin hielt den Haftbefehl aufrecht und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Tatmotivation werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durchgeführt. (KPI Memmingen / StA Memmingen)

