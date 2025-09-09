1680 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Sonntag (07.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Bar in der Donauwörther Straße. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 05:00 Uhr beschädigten mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangs- sowie Nebentür der Bar. Daraufhin kamen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus der Bar. Die Unbekannten gingen die beiden Männer offenbar unvermittelt an. Der 27-Jährige und der 30-Jährige wurden dabei leicht verletzt.

Die Unbekannten flüchteten. Der 27-Jährige und der 30-Jährige folgten den Unbekannten. Es kam zu einem Aufeinandertreffen und die Unbekannten griffen die Männer nochmals an. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer erneut.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt u. a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1681 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Göggingen – In der Zeit von Dienstag (05.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 06.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg.

Die Höhe des Sachschadens sowie des Beuteschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

1682 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hammerschmiede – In der Zeit von Donnerstag (04.09.2025), 08.00 Uhr, bis Freitag (05.09.2025), 08.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Weichselweg.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Stoßstange eines grauen Skodas vorne links. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1683 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Am Montag (08.09.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Mann das Auto eines 35-Jährigen in der Ulmer Straße.

Gegen 22.00 Uhr gerieten der 35-Jährige und der Unbekannte in Streit. In der Folge kam es zu einer Schubserei. Hierbei schlug der Unbekannte auch gegen den VW des 35-Jährigen. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Die Höhe des Sachschadens an dem VW wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1684 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Haunstetten – Am Samstag (06.09.2025) beschädigte ein 64-jähriger Autofahrer ein Auto im Unterer Talweg.

Gegen 17.00 Uhr beschädigte der 64-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf einen geparkten mutmaßlich weißen VW Passat. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Der 64-jährige Autofahrer meldete sich erst nachträglich bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen den 64-Jährigen. Gesucht wird der Halter des weißen VW Passat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1685 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Hochfeld – Am Dienstag (09.09.2025) randalierte ein 39-Jähriger am Silbermannpark.

Gegen 03.00 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar stark alkoholisierte Person. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen. Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf die Polizei zu rufen. Der 39-Jährige ließ sich durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen. Aufgrund der Alkoholisierung brachten die Polizeibeamten den 39-Jährigen in den Arrest. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten und leistete Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 39-Jährigen.