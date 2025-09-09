Mobile Wache unterwegs
"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1680 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Oberhausen – Am Sonntag (07.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Bar in der Donauwörther Straße. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.
Gegen 05:00 Uhr beschädigten mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangs- sowie Nebentür der Bar. Daraufhin kamen ein 27-Jähriger und ein 30-Jähriger aus der Bar. Die Unbekannten gingen die beiden Männer offenbar unvermittelt an. Der 27-Jährige und der 30-Jährige wurden dabei leicht verletzt.
Die Unbekannten flüchteten. Der 27-Jährige und der 30-Jährige folgten den Unbekannten. Es kam zu einem Aufeinandertreffen und die Unbekannten griffen die Männer nochmals an. Anschließend flüchteten die unbekannten Männer erneut.
Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 500 Euro.
Die Polizei ermittelt u. a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1681 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Göggingen – In der Zeit von Dienstag (05.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (08.09.2025), 06.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten am Waldmeisterweg.
Die Höhe des Sachschadens sowie des Beuteschadens wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
1682 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Hammerschmiede – In der Zeit von Donnerstag (04.09.2025), 08.00 Uhr, bis Freitag (05.09.2025), 08.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Weichselweg.
Eine bislang unbekannte Person beschädigte die Stoßstange eines grauen Skodas vorne links. Dieser parkte am rechten Fahrbahnrand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1683 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Oberhausen – Am Montag (08.09.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Mann das Auto eines 35-Jährigen in der Ulmer Straße.
Gegen 22.00 Uhr gerieten der 35-Jährige und der Unbekannte in Streit. In der Folge kam es zu einer Schubserei. Hierbei schlug der Unbekannte auch gegen den VW des 35-Jährigen. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Die Höhe des Sachschadens an dem VW wird derzeit ermittelt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1684 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Haunstetten – Am Samstag (06.09.2025) beschädigte ein 64-jähriger Autofahrer ein Auto im Unterer Talweg.
Gegen 17.00 Uhr beschädigte der 64-Jährige mit seinem schwarzen VW Golf einen geparkten mutmaßlich weißen VW Passat. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Der 64-jährige Autofahrer meldete sich erst nachträglich bei der Polizei.
Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen den 64-Jährigen. Gesucht wird der Halter des weißen VW Passat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1685 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Hochfeld – Am Dienstag (09.09.2025) randalierte ein 39-Jähriger am Silbermannpark.
Gegen 03.00 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar stark alkoholisierte Person. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den 39-Jährigen. Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf die Polizei zu rufen. Der 39-Jährige ließ sich durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen. Aufgrund der Alkoholisierung brachten die Polizeibeamten den 39-Jährigen in den Arrest. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten und leistete Widerstand.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 39-Jährigen.
1686 – Polizei stoppt Raser
Reimlingen/Harburg – Am Sonntag (07.09.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 25 durch.
Die Einsatzkräfte stellten hierbei eine Autfahrer bei jeweils erlaubten 100 km/h, in Reimlingen mit 203 km/h und Harburg mit 180 km/h fest. Dieser stellte den traurigen Höchstwert dar. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Er muss mit einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt am Sonntag (07.09.25) zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 zu melden.
1687 – Polizei kontrolliert in Donauwörth
Donauwörth – Am Montag (08.09.2025) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit Beamten der Polizei Donauwörth und der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord an einer Kontrollstelle in der Donauwörther Industriestraße.
In der Zeit von 05.30 Uhr bis 08.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte rund 50 Fahrzeuge. Bei drei Fahrzeugführern unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Bei den Kontrollen stellten die Beamten fest, dass ein 45-jähriger Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrererlaubnisklasse war. Zudem überschritt ein 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen um mehr als 25 % (4,9 Tonnen). Außerdem war die Ladung ohne jegliche Sicherung. Bei einem 55-jährigen Autofahrer stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.
Die Polizei ermittelt nun wegen der festgestellten Verstöße.
