BAB A3, LKR. PASSAU. Am Montag (08.09.2025) fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Passau bei einer Kontrolle eine größere Menge Marihuana. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagvormittag kontrollierten Beamte der VPI Passau einen Ford mit österreichischer Zulassung sowie die beiden Insassen auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten mehrere Kilogramm Marihuana in verschiedenen Päckchen. Dem Beifahrer, ein 26-jähriger Mann mit Wohnsitz in Österreich, gelang es sich der Kontrolle zu entziehen und lief zu Fuß in Richtung Autobahn davon. Der 33-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem 26-Jährigen verlief bislang ergebnislos. Die drei Päckchen mit insgesamt rund sechs Kilogramm Marihuana wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Der 33-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Veröffentlicht am 09.09.2025, 14.23 Uhr