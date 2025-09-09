NEUMARKT-SANKT VEIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. In der Nacht auf Montag, den 8. September 2025, wurde bei St. Lorenz ein Einbruch auf einem Firmengelände durch unbekannte Täter verübt. Im Gebäudeinneren wurde ein Tresor gewaltsam aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Zur Höhe des Stehlschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen wegen schwerem Bandendiebstahl.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (8. September 2025), zwischen 17.30 und 6.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Räumlichkeiten auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Rottfeld bei St. Lorenz in Neumarkt-Sankt Veit ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu mehreren Gebäudeteilen und öffneten mit massivem Werkzeug einen Tresor.

Der durch die Tat entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen höheren fünfstelligen Eurobereich belaufen. Zur Höhe des Stehlschadens liegen gegenwärtig noch keine gesicherten Informationen vor, es dürfte sich um eine niedrige vierstellige Bargeldsumme handeln. Die Tatbeute steht in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden. Hinweise zur Anzahl der Täter sowie zur Flucht liegen derzeit nicht vor.

Die ersten Maßnahmen vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Kriminalbeamte des Fachdezernats für Einbruchsdelikte der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahmen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen in diesem Fall.

Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht bzw. in den frühen Morgenstunden bei St. Lorenz in Neumarkt-Sankt Veit gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Mühldorf unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.