WÜRZBURG. Bereits seit Mittwoch, dem 03. September, wird ein 36-jähriger Mann vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Würzburger Polizei sucht nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Der 36-jährige Nacer Eddine Brahimi wurde nach derzeitigen Erkenntnissen zuletzt am 03. September am Dialysezentrum, am Hans-Brandmann-Weg in Würzburg gesehen. Seither hat er zwei seiner lebenswichtigen Dialysetermine verpasst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Sämtliche Suchmaßnahmen der Würzburger Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Herr Brahimi wird wie folgt beschrieben:

152 cm groß

Dunkelbraune Haare mit einer Stirnglatze

Schlanke Statur

Ist schlecht zu Fuß

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.