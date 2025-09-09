KRONACH. Von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte mehrere Komplettradsätze vom Gelände eines Kronacher Autohauses. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum vom Sonntagabend, 18:30 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr machten sich unbekannte Diebe auf dem Betriebsgelände des Autohauses Müller in der Straße „Blumau“ zu schaffen. Von drei hochwertigen Fahrzeugen der Marke Mercedes entwendeten die Täter drei Komplettradsätze. Dazu bockten sie die Fahrzeuge auf und stellten sie auf dort gelagerte Pflastersteine. Der Wert der Beute beträgt zirka 27.000 Euro, der verursachte Schaden an den Fahrzeugen ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses in der Blumau festgestellt? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter der Tel-Nr. 09561/6450.