A 70 / NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Seit Ende August 2025 gilt auf der Bundesautobahn A 70 zwischen Neudrossenfeld und Thurnau-Ost eine neue verkehrsrechtliche Anordnung. Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth wird diese in nächster Zeit verstärkt überwachen.

Auf Höhe der sogenannten Maintalbrücke ist nun eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 Kilometer pro Stunde angeordnet. Weiterhin gibt es für den Schwerverkehr ein Überholverbot und eine Anordnung eines Mindestabstandes.

Hintergrund ist der bauliche Zustand der Brücke. Durch die Maßnahmen soll die Belastung der Bausubstanz reduziert werden um eine Aufrechterhaltung des Verkehrs bis zu einer Sanierung zu gewährleisten.

Um die Wirkung der Anordnung zu unterstützen, werden demnächst auch verstärkt Kontrollen der neuen Regelungen durch die Polizei erfolgen.