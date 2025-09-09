ROSENHEIM. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding kontrollierten am Freitagnachmittag, des 5. September 2025, in einem Zug in Rosenheim einen 30-jährigen slowenischen Staatsangehörigen. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks wurden die Fahnder fündig. Der Slowene soll neben rund einem Kilogramm Amphetamin auch Marihuana, Ecstasy und Kokain mitgeführt haben. Der 30-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Am Freitagnachmittag (5. September 2025) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding in Rosenheim Zugreisende von München nach Salzburg.

Die Beamten hatten das richtige Gespür bei einem 30-jährigen slowenischen Staatsangehörigen. Hier fanden die Fahnder in dessen Gepäck verschiedene Drogen, u.a. mehr als ein Kilogramm Amphetamin, Kokain, Ecstasy sowie Marihuana in jeweils nicht geringen Mengen. Der Mann wurde umgehend vorläufig festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte die Drogen zuvor aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt hatte und weiter in die Slowakei überführen wollte, um dort damit Handel zu treiben.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag gegen den mutmaßlichen Drogenschmuggler. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rosenheim erließ noch am Samstag, den 6. September 2025, Haftbefehl, insbesondere wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Der slowenische Staatsangehörige wurde durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.