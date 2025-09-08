GÜNZBURG. Am Montagmittag wurde eine starke Rauchentwicklung an einem landwirtschaftlichen Anwesen in Reisensburg mitgeteilt. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Dach der dortigen Scheune in Brand, wobei ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlag keines der rund 150 Tiere des Milchviehbetriebes dem Feuer, nachdem anfangs vermutet wurde, dass Tiere unmittelbar betroffen sind. Im Verlauf der Löscharbeiten konnten diese jedoch soweit wohlauf evakuiert werden. Die Tiere sollen im Verlauf des Tages durch einen Tierarzt untersucht werden. Zwar wurde bei dem Brand glücklicherweise keiner der dortigen Bewohner verletzt, jedoch erlitten zwei Feuerwehrleute während den Löscharbeiten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich in eine nahegelegene Klinik zur weiteren Untersuchung verbracht. Neben den rund 200 Feuerwehrleuten aus allen Günzburger Stadtteilen und den Nachbargemeinden war auch eine Vielzahl an Einsatzkräften des Rettungsdienstes und des THW sowie der Polizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen. (PI Günzburg)

