EICHSTÄTT.In der Nacht auf den gestrigen Sonntag wurde ein 31-Jähriger von zwei jungen Männern bedrängt. Unbekannte Zeugen kamen dem Mann zu Hilfe. Die Kripo Ingolstadt ermittelt.

Gegen 03:45 Uhr hatte der 31-Jährige eine Party in einer Gaststätte Am Sportplatz verlassen, als er von zwei zunächst Unbekannten erheblich bedrängt wurde. Auf die Hilferufe des 31-Jährigen reagierte eine Gruppe von drei Männern und zwei Frauen, woraufhin die Täter flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Die zweite Person ist noch unbekannt.

Zur Klärung der genaueren Tatumstände bittet die Kriminalpolizei Ingolstadt neben weiteren Zeugen insbesondere die genannte Personengruppe, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen.