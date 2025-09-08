Mobile Wache unterwegs
"Schulwegtraining" mit der Polizei startet wieder im September
Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.
Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.
Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.
Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.
Es stehen folgende Termine zur Verfügung:
Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.
Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.
1670 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt
Innenstadt – Am Sonntag (07.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter im Streit den Geldbeutel eines 17-Jährigen auf dem Plärrer Gelände.
Gegen 18.00 Uhr verlangte der Unbekannte vom 17-Jährigen eine Zigarette. Der 17-Jährige besaß jedoch keine. Im weiteren Verlauf entriss der Unbekannte dem 17-Jährigen seinen Geldbeutel. Diesen hatte er in der Hand. In der Folge entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 17-Jährigen. Der 17-Jährige drohte dem Unbekannten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 17-Jährigen ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete mit dem Geldbeutel.
Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.
Die Auseinandersetzung wurde durch die Videoüberwachung auf dem Plärrer Gelände erfasst.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
1671 – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Innenstadt – Am Samstag (06.09.2025) entwendete ein 37-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.
Gegen 17.30 Uhr steckte der 37-Jährige Lebensmittel in seine Tasche und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Der Beuteschaden lag im mittleren zweistelligen Bereich.
Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein Einhandmesser und stellten dieses sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 37-jährigen Mann.
1672 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Lechhausen – Am Samstag (06.09.2025) randalierte eine 37-Jährige in der Schillstraße. Anwohner riefen die Polizei.
Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamten die 37-Jährige im nahen Umfeld an und kontrollierten diese. Bei der Kontrolle war die Frau äußerst unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung der Frau fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen trat die Frau zunehmend aggressiv auf und leistete Widerstand. Die Polizeibeamten mussten die 37-Jährige schließlich fesseln. Im weiteren Verlauf griff auch der 32-jähriger Begleiter der Frau die eingesetzten Beamten an und leistete Widerstand. Dabei verletzte sich der 32-Jährige leicht.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen die 37-Jährige und den 32-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
1673 – Die Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Bergheim – In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Burgwalder Straße Ecke Waldkauzstraße.
Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Ford vorne links. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1674 – Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Innenstadt – Am Sonntag (07.09.2025) kam es nach einer verbalen Streitigkeit unter mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki Allee. Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht.
Gegen 18.00 Uhr fuhren der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die Beiden und schnitt dabei den 20-Jährigen. Der 20-Jährige geriet darüber mit dem Unbekannten in Streit. Der Unbekannte schlug den 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend.
Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild, Glatze, schwarzes T-Shirt, auffällige Kette, lange schwarze Hose
Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
1675 – Die Polizei stoppt Fahrer mit falschem Führerschein
Hochzoll – Am Sonntag (07.09.2025) fuhr ein 47-Jähriger Autofahrer in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein.
Gegen 00.00 Uhr kontrollierte die Streife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige zur Dienststelle gebracht. Die Beamten stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher.
Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen.
1676 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung
Pfersee – Am gestrigen Sonntagmorgen (07.09.2025) warf ein bislang unbekannter Jugendlicher eine Glasflasche auf einen 41-Jährigen in der Wilhelm-Wörle-Straße.
Gegen 06.30 Uhr lief der 41-Jährige entlang der Straße. Mehrere bislang unbekannte Personen beleidigten den Mann offenbar unvermittelt. Einer der Unbekannten warf eine Glasflasche nach dem Mann. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten.
Der Mann verständigte die Polizei. Eine polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.
Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:
Männlich, 16-20 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
1677 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (06.09.2025), 23.30 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), 11.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW UP in der Neuhoferstraße. Der VW parkte am rechten Fahrbahnrand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1678 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Wemding – Am Freitag (05.09.2025), in der Zeit von 19.15 Uhr bis 21.50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus am Weinberg. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 entgegen.
Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:
- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.
- Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. -
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. -
- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:
- https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html
1679 – Brand eines Autos
Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München - Am gestrigen Sonntag (07.08.2025) kam es zum Brand eines Autos auf der A8. Verletzt wurde dabei niemand.
Gegen 06.45 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung München. Zwischen Zusmarshausen und Adelsried kam Rauch aus seinem Fahrzeug. Der Mann stoppte daraufhin auf dem Seitenstreifen. Kurze Zeit später stand das Auto in Flammen. Der 27-Jährige konnte das Auto verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch das Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt für den Brand ursächlich.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.
Die Autobahn musste für rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Im Anschluss war die Fahrbahn für mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar.
