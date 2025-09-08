1670 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Innenstadt – Am Sonntag (07.09.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter im Streit den Geldbeutel eines 17-Jährigen auf dem Plärrer Gelände.

Gegen 18.00 Uhr verlangte der Unbekannte vom 17-Jährigen eine Zigarette. Der 17-Jährige besaß jedoch keine. Im weiteren Verlauf entriss der Unbekannte dem 17-Jährigen seinen Geldbeutel. Diesen hatte er in der Hand. In der Folge entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 17-Jährigen. Der 17-Jährige drohte dem Unbekannten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 17-Jährigen ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete mit dem Geldbeutel.

Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Auseinandersetzung wurde durch die Videoüberwachung auf dem Plärrer Gelände erfasst.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1671 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Samstag (06.09.2025) entwendete ein 37-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 17.30 Uhr steckte der 37-Jährige Lebensmittel in seine Tasche und verließ den Supermarkt, ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter stoppte den Mann und verständigte die Polizei. Der Beuteschaden lag im mittleren zweistelligen Bereich.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein Einhandmesser und stellten dieses sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 37-jährigen Mann.

1672 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Lechhausen – Am Samstag (06.09.2025) randalierte eine 37-Jährige in der Schillstraße. Anwohner riefen die Polizei.

Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamten die 37-Jährige im nahen Umfeld an und kontrollierten diese. Bei der Kontrolle war die Frau äußerst unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung der Frau fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen trat die Frau zunehmend aggressiv auf und leistete Widerstand. Die Polizeibeamten mussten die 37-Jährige schließlich fesseln. Im weiteren Verlauf griff auch der 32-jähriger Begleiter der Frau die eingesetzten Beamten an und leistete Widerstand. Dabei verletzte sich der 32-Jährige leicht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen die 37-Jährige und den 32-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1673 – Die Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Bergheim – In der Zeit von Samstag (06.09.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), gegen 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Burgwalder Straße Ecke Waldkauzstraße.

Der blaue Ford parkte am rechten Fahrbahnrand. Eine bislang unbekannte Person touchierte den Ford vorne links. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1674 – Die Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (07.09.2025) kam es nach einer verbalen Streitigkeit unter mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Amagasaki Allee. Ein 20-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.00 Uhr fuhren der 20-Jährige und ein 23-Jähriger auf der Amagasaki-Allee in Richtung Lechhausen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholte die Beiden und schnitt dabei den 20-Jährigen. Der 20-Jährige geriet darüber mit dem Unbekannten in Streit. Der Unbekannte schlug den 20-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild, Glatze, schwarzes T-Shirt, auffällige Kette, lange schwarze Hose

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1675 – Die Polizei stoppt Fahrer mit falschem Führerschein

Hochzoll – Am Sonntag (07.09.2025) fuhr ein 47-Jähriger Autofahrer in der Friedberger Straße mit einem gefälschten Führerschein.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte die Streife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle händigte der Mann einen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte. Der Mann war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige zur Dienststelle gebracht. Die Beamten stellten außerdem die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen.

1676 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Beleidigung

Pfersee – Am gestrigen Sonntagmorgen (07.09.2025) warf ein bislang unbekannter Jugendlicher eine Glasflasche auf einen 41-Jährigen in der Wilhelm-Wörle-Straße.

Gegen 06.30 Uhr lief der 41-Jährige entlang der Straße. Mehrere bislang unbekannte Personen beleidigten den Mann offenbar unvermittelt. Einer der Unbekannten warf eine Glasflasche nach dem Mann. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten.

Der Mann verständigte die Polizei. Eine polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Männlich, 16-20 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1677 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (06.09.2025), 23.30 Uhr, bis Sonntag (07.09.2025), 11.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW UP in der Neuhoferstraße. Der VW parkte am rechten Fahrbahnrand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.