ERLANGEN. (866) Seit Samstag (06.09.2025) wird der 41-jährige Solomon A. aus Erlangen vermisst. Die Polizei Erlangen-Stadt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Der persönliche Kontakt zu dem 41-Jährigen brach im Verlauf des Samstags ab. Seitdem wurde der Vermisste nicht mehr gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung:

Männlich, etwa 175 cm groß, schlank, dunkle Haare, afrikanisches Erscheinungsbild

Die Polizei bittet bei der Suche nach Solomon A. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 41-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



