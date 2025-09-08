BERGKIRCHEN, LKRS. DACHAU.In der Nacht auf den vergangenen Samstag brannte eine Gartenhütte im Bergkirchener Ortsteil Neuhimmelreich nieder. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04:00 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand informiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das etwa 12 Quadratmeter große Gebäude an der Himmelreichstraße bereits im Vollbrand. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude.

Die Gartenlaube wurde durch das Feuer zerstört, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Eine in der Nähe verlaufende Stromleitung wurde durch den Brand stark beschädigt, weshalb es in benachbarten Gebäuden zu einem Stromausfall kam.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache des Feuers sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens übernommen.