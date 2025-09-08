SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Hochwertige Uhren stahlen Unbekannte Sonntagabend während der Pause eines Autofahrers an der Autobahn A3. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, legte ein Uhrenhändler aus den Niederlanden am Rasthof Schlüsselfeld eine Pause ein und stellte sein Fahrzeug, einen BMW i7 an einer E-Ladesäule ab. Als er zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto nicht mehr versperrt war.

Unbekannte hatten in der Zwischenzeit eine Tasche aus dem Fahrzeug entwendet. Darin befanden sich zahlreiche hochwertige Uhren im Gesamtwert von rund 400.000 - 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Rasthof Schlüsselfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.