HOF. Nachdem ein zunächst unbekannter Täter mehrere junge Frauen im Stadtgebiet Hof mit einer übelriechenden Flüssigkeit bespritzt hatte, konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg verbuchen: Ein 25-Jähriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen.

Seit März 2025 registrierte die Polizei in Hof vier Fälle, bei denen ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann junge Frauen im Stadtgebiet mit einer bislang nicht näher identifizierten Flüssigkeit bespritzte. Die Vorfälle ereigneten sich am Pestalozziplatz, am Maxplatz sowie in zwei Geschäften in der Altstadt.

Bei allen Taten richtete sich der Angriff gegen junge Frauen. Nach Angaben der Betroffenen roch die Flüssigkeit unangenehm. Spurenuntersuchungen ergaben jedoch keine Hinweise auf ätzende oder gesundheitsschädliche Substanzen. Teilweise filmte der Täter die Opfer während seiner Taten mit seinem Mobiltelefon.

Im zuletzt bekannt gewordenen Fall am 22. August 2025 in einer Einzelhandelsfiliale in der Hofer Altstadt zeichneten Überwachungskameras den Mann auf.

Die Polizeiinspektion Hof leitete daraufhin umfangreiche verdeckte Ermittlungs-, Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen im Innenstadtbereich ein. Auch umliegende Dienststellen waren eingebunden. Diese Maßnahmen führten schließlich zu einem Ermittlungserfolg: Die Polizei ermittelte den 25-Jährigen Deutschen als Beschuldigten und nahm ihn am 29. August 2025 vorläufig fest.

Die Beamten stellten das Mobiltelefon des Beschuldigten sicher und werten es derzeit aus.

Der Beschuldigte muss sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen stellen.

Die Polizeiinspektion Hof bittet Zeugen der Vorfälle, sowie weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.