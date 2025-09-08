MANCHING, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Ein 20-jähriger Manchinger wurde am vergangenen Freitag (05.08.) von mehreren Unbekannten bedrängt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt.

Gegen 18:30 Uhr hatte sich der junge Mann in der Straße Im Erlet, etwa unterhalb der Brücke zum KeltenRömer Museum befunden. Unvermittelt traten mehrere Personen an ihn heran und forderten ihn unter Androhung von Gewalt auf, einen angeblichen Schuldenbetrag zu begleichen. Zudem musste der 20-Jährige seine Oberbekleidung ablegen.

Dem Manchinger gelang in Unterwäsche die Flucht zu Verwandten, eine körperliche Berührung zwischen den Beteiligten fand nicht statt.

Bei einer späteren Nachschau wurde festgestellt, dass sich sowohl das Mobiltelefon als auch ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag nicht mehr am Ablageort befanden.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Vorfall unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.