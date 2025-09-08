NIEDERLAMITZ, LKR. WUNSIEDEL. Vergangenes Wochenende drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagabend, 22 Uhr, nutzten die Täter die Abwesenheit der in den Urlaub gefahrenen Bewohner und drangen durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Hauptstraße bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.