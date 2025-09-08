VORBACH, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Sonntagnachmittag brannte eine Waldhütte in Vorbach. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Außerdem wird ein Zusammenhang zu den vorangegangenen Bränden in den letzten Wochen geprüft.

Am Sonntagnachmittag, 7. September, gegen 13:10 Uhr entdeckte ein 47-jähriger Mann einen Brand in einem nahegelegenen Wald im Bereich Dornäcker und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus der Waldhütte. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Der Sachschaden wird auf wenige eintausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort eine umfassende Spurensicherung durchgeführt. Nach ersten Erkenntnissen wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Zudem wird auch ein Zusammenhang mit den Bränden Ende August 2025, ebenfalls in Vorbach, geprüft.

Haben Sie am Sonntag, 7. September 2025 gegen 13 Uhr in Vorbach im Bereich Dornäcker verdächtige Beobachtungen gemacht (Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.