PASSAU, BAB A3. Vergangenes Wochenende konnten Schleierfahnder bei Kontrollen an der Rastanlage Donautal-West zwei Fahrzeuge im Gesamtwert von circa 150.000 Euro aufgrund internationaler Fahndungen sicherstellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am 05.09.2025 gegen 09.00 Uhr kontrollierten die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen 33-jährigen Spanier, der mit einer Sattelzugmaschine der Marke IVECO in Fahrtrichtung Österreich unterwegs war. Bei der Kontrolle konnten sie feststellen, dass für die Sattelzugmaschine eine Ausschreibung der belgischen Behörden vorlag, da das Fahrzeug am 19.08.2025 in Belgien als unterschlagen gemeldet wurde.

Am 06.09.2025 gegen 13.30 Uhr unterzogen die Fahnder einen BMW X1 mit kroatischer Zulassung einer Kontrolle. Am Steuer saß ein 26-jähriger Franzose. Dieser hatte sich den BMW in Kroatien gemietet, aber zum vereinbarten Datum nicht zurückgebracht. Daher bestand für das Fahrzeug eine Fahndung der kroatischen Behörden aufgrund des Verdachts der Unterschlagung seit 04.09.2025. Der Franzose war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen in beiden Fällen unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei und der Unterschlagung wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Diese steht hierzu im Austausch mit den jeweiligen ausländischen Behörden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und die beiden Männer nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 08.09.2025, 11.16 Uhr