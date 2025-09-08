KIRCHROTH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Autofahrer alleinbeteiligt verunfallt.

Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 09.00 Uhr kam ein 66-Jähriger aus Steinach mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 16 zwischen Münster und Kirchroth nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der 66-Jährige an der Unfallstelle. Die Kreisstraße 16 war zwischen Münster und Thalstetten ungefähr zwei Stunden gesperrt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 erbeten.

Veröffentlicht: 08.09.2025, 07.45 Uhr