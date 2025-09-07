BAD WEIßENSTADT, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte brachen am Samstagabend in ein Wohnhaus in einem Ortsteil von Bad Weißenstadt ein und erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend zwischen 17 Uhr und 23 Uhr brachen unbekannte in ein Wohnhaus im Ortsteil Ziegelhütte ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie das ganze Haus und konnten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich erbeuten. Im Anschluss entkamen die Täter unerkannt und hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen auch im weiteren Umfeld des Tatortes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09281-7040 zu melden.