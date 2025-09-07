Inhalt:

1398. Nichtangezeigte Versammlung - Altstadt

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass sich eine Gruppe von ca. 10 Personen mit Versammlungscharakter auf der Briennerstraße fortbewegte. Auf Höhe des Wittelsbacher Platzes wurden pyrotechnische Gegenstände aus der Gruppe heraus gezündet. Außerdem wurde ein mehrere Meter großes Transparent mit Sachzusammenhang zur bevorstehenden IAA gezeigt und auf dem Fahrbahnbelag zwei Schmierschriften angebracht.

Durch schnell eintreffende Polizeikräfte konnte noch eine Person aus der Gruppe angetroffen werden. Dabei handelte es sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die anderen Personen nicht mehr festgestellt werden.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen Verstößen wegen des Versammlungs- und Sprengstoffgesetz sowie Sachbeschädigung übernommen.

1399. Nichterlaubte Veranstaltung in Landschaftsschutzgebiet - Untergiesing

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 23:30 Uhr, wurden Polizeikräfte auf eine nicht erlaubte Party mit Veranstaltungscharakter am Ostufer der Isar zwischen Braunauer Eisenbahnbrücke und Brudermühlbrücke aufmerksam.

Dabei wurden ca. 50 - 70 Personen festgestellt. Durch mehrere Polizeistreifen wurde Kontakt zu den Feiernden hergestellt und die Veranstaltung beendet.

Bei dem Leiter der Veranstaltung handelte es sich um einen 47-Jährigen mit Wohnsitz in München. Gegen ihn wurden in der Folge Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstellt, da es sich um eine nicht genehmigte Veranstaltung in einem Landschaftsschutzgebiet handelte sowie wegen Ruhestörung.

1400. Nichterlaubte Veranstaltung in Landschaftsschutzgebiet - Feldmoching

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 08:30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Passanten mitgeteilt, dass sich in einem Waldstück beim Autobahndreieck München-Feldmoching mehrere Personen mit Zelten aufhalten sollten.

Durch mehrere Polizeistreifen sowie Kräfte der Münchner Einsatzhundertschaft konnten insgesamt 35 Personen angetroffen werden. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um eine unerlaubte Rave-Party in dem landschaftsgeschützten Waldstück handelte. Gegen den Veranstalter, einen 57-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, wurde dementsprechend eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Die angetroffenen Personen mussten den Bereich verlassen.

1401. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad - eine Person verletzt - Allach-Untermenzing

Am Samstag, 06.09.2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Münchner mit seinem Motorrad der Marke Harley Davidson die Von-Kahr-Straße in Richtung Nymphenburg. An der Einmündung zur Allacher Straße musste er zunächst an der roten Ampel warten.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw VW die Allacher Straße stadtauswärts. Die Einmündung zur Von-Kahr-Straße wollte er geradeaus überqueren.

Kurz zuvor schaltete die Ampel um, sodass der Motorradfahrer bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. Hierbei kam es zur Kollision zwischen Pkw und Motorrad. Infolgedessen stürzte der 58-Jährige und erlitt leichte Verletzungen.

An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der verletzte Motorradfahrer musste mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme musste die Einmündung für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Hinter dem Motorradfahrer befand sich ein weiterer Pkw mit Dashcam. Aufgrund dessen konnte noch vor Ort eindeutig festgestellt werden, dass der 51-Jährige Pkw-Fahrer das Rotlicht der Ampel missachtete. Daher wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und der zugrunde liegenden Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.