NÜRNBERG. (861) Am späten Freitagabend (05.09.2025) beraubten zwei Männer einen 36-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei nahm einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen.



Als der 36-Jährige gegen 21:30 Uhr im U-Bahnhof Plärrer auf zwei männliche Personen traf, bedrohten ihn diese zunächst verbal. Im weiteren Verlauf griffen die Täter den 36-Jährigen körperlich an, indem sie ihn unter anderem gewaltsam festhielten. Schlussendlich entwendeten sie Bargeld sowie das Mobiltelefon des 36-Jährigen und flüchteten anschließend.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den 18-jährigen und den 19-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ließen die Beamten bei beiden eine Blutentnahme durchführen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im weiteren Verlauf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf.

Die Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zu Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der 18-Jährige und der 19-Jährige müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher