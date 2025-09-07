ALTÖTTING. Am Samstagnachmittag, dem 6. September 2025, brach in einer Asylbewerberunterkunft in Altötting ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im niedrigeren sechsstelligen Eurobereich bewegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Samstagnachmittag (6. September 2025) ging gegen 14.10 Uhr bei der Integrierten Leitstelle in Traunstein die Mitteilung über einen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Altötting ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren konnten bei Eintreffen feststellen, dass sich Flammen im Keller ausbreiteten und das Gebäude stark verraucht war. Die Feuerwehrkräfte konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und ablöschen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen sieben Personen im Gebäude, welche sich selbst ins Freie retten konnten. Drei Personen erlitten hierbei eine Rauchgasintoxikation und mussten medizinisch behandelt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im niedrigeren sechsstelligen Eurobereich bewegen – die Unterkunft ist aktuell nicht bewohnbar.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtliche Polizeiinspektion Altötting mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Die weiteren Untersuchungen werden vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.