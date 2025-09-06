VALLEY, LKR. MIESBACH. Am Samstagvormittag, 6. September 2025, geriet der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Unterdarching aus derzeit unbekannter Ursache in Brand. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde hierbei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigeren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Samstag (6. September 2025), gegen 10.15 Uhr, ging über den Polizeinotruf die Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in Valley ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren konnten bei ihrem Eintreffen feststellen, dass der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Unterdarching bereits in Vollbrand stand. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch dauerte es mehrere Stunden, bis der Brand vollständig abgelöscht war.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Zwei Personen, die sich zum Brandausbruch im Gebäude befanden, konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig in Sicherheit begeben. Das Objekt wurde durch den Brand erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigeren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Holzkirchen. Noch am Vormittag übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen zu dieser Sache. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Feuer vermutlich auf einem Balkon des Gebäudes ausgebrochen. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an.